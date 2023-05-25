В Альметьевске установят три новые скульптуры

В Альметьевске появятся три новые скульптуры — последние объекты в рамках пятилетней паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Они украсят город к началу июня. Об этом «Татар-информу» рассказали в оргкомитете проекта.

На территории нового здания Высшей школы нефти началась установка скульптуры «Радиолярии» московского художника Сергея Соболева. Концепция данного объекта отсылает к истории нефтедобычи: радиолярии — скелеты микроорганизмов, останки которых образовывали органические отложения, при определенных геофизических условиях превращающиеся в нефть. Именно по этим отпечаткам геологоразведка может предположить наличие нефти в недрах земли.

Петербургский скульптор Андрей Люблинский планирует установить скульптуру «Великан», идея которой основана на легендах о великанах, защищавших альметьевские земли в давние времена.

Скульптура посвящена заботе и защите от любой опасности. Она будет интерактивной: жители смогут присаживаться или взбираться по ее частям.

Еще одним новым арт-объектом, который появится в Альметьевске в первом летнем месяце, станет кинетическая скульптура «Яблоня» петербургского художника Максима Свищева.

В первые годы основания Альметьевска, по воспоминаниям местных жителей, люди высаживали много саженцев яблонь для озеленения города. Даже название Альметьевска сохранило семантическую связь с деревьями: «алма» переводится с татарского как «яблоневый». Обращаясь к этому контексту, художник придумал кинетическую скульптуру дерева, которая приходит в движение от взаимодействия со зрителем.

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа, которая реализуется благодаря нефтяникам и представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на стены и улицы города и соединенный общим маршрутом.

Благодаря проекту в Альметьевске появилось более 30 арт-объектов, для создания которых команда выбрала художников со всего мира — от Валенсии и Берлина до Киева и Рязани. Все истории, изображенные художниками, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.

За 5 лет паблик-арт программы команда провела более 100 мероприятий разного формата, которые объединили тысячи людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске отреставрируют шесть муралов, украшающих городские фасады.