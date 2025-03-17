В Альметьевске усилят контроль за крышками люков для предотвращения несчастных случаев

На совещании с городским активом Альметьевска руководитель исполнительного комитета Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова затронула проблему состояния канализационных коллекторов и водоводов, акцентировав внимание на кражах крышек колодцев.

По ее словам, такие случаи не только наносят материальный ущерб, но и представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья горожан.

«Представьте ситуацию: ребенок, играя на улице, может не заметить открытый люк и упасть в колодец. Пожилой человек, решив сократить путь, может оступиться и получить серьезные травмы», – отметила Хабутдинова.

В связи с этим она поручила усилить контроль за состоянием люков и использовать все возможные меры для предотвращения их хищения. В том числе предложено активизировать сотрудничество с пунктами приема металлолома, чтобы предотвратить продажу украденных крышек.

«Важно сделать все возможное, чтобы исключить подобные происшествия и предотвратить трагедии в нашем городе», – подчеркнула она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевска призвала улучшить качество работ во дворах.