«Не повторяйте ошибок»: глава Альметьевска призвала улучшить качество работ во дворах

На общегородском совещании руководитель исполнительного комитета Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова акцентировала внимание на необходимости повышения качества выполнения работ в рамках республиканской программы «Наш двор».

Обращаясь к руководителям АО «ГУАД» и Департамента развития, Гюзель Хабутдинова призвала избегать ошибок, допущенных в предыдущие годы, и внимательно контролировать качество исполнения. Особенно это касается укладки асфальта и других инфраструктурных работ, которые должны соответствовать высоким стандартам безопасности.

«Не повторяйте тех ошибок, которые были допущены ранее по этой программе. Обращайте внимание на качество исполнения. Мы все знаем ситуации, когда углы наклона асфальта вызывают вопросы», – отметила она.

Хабутдинова также констатировала, что работа по ремонту водоводов и канализации требует серьезного внимания и тщательного планирования.

Кроме того, глава исполкома поручила устранить выявленные недочеты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти полмиллиарда рублей направят Альметьевску на благоустройство дворов в 2025 году.

Программа «Наш двор» действует с 2020 года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на комплексное благоустройство и создание комфортных и безопасных дворов по всей республике.