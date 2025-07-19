В Альметьевске стартует первый этап «Спортивного Кубка Раиса РТ» для участников СВО

Сегодня в Альметьевске стартует первый этап «Спортивного Кубка Раиса Республики Татарстан» среди участников и ветеранов СВО. В бассейне «Мирас» в 11:00 начнутся соревнования по плаванию.

Эстафету 2 августа примут Богатые Сабы, где пройдут баталии по настольному теннису. 9 августа в Казани определят лучших в нардах, а 30 августа в Набережных Челнах состоится турнир по армрестлингу.

Место проведения футбольных и волейбольных матчей, а также точные даты этапов по пулевой стрельбе будут объявлены дополнительно.

«Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» для участников и ветеранов СВО – это масштабное событие, организованное Министерством по делам молодежи и спорту РТ и филиалом фонда «Защитники Отечества» по РТ. Главная задача соревнований – вовлечь участников СВО с инвалидностью и без в спорт, укрепление их здоровья и популяризация здорового образа жизни, а также вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

В программу Кубка Раиса РТ включены восемь дисциплин: волейбол, волейбол сидя. футзал, армрестлинг, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание и нарды. Предусмотрены отдельные зачеты для спортсменов с нарушением слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью.

Отборочные турниры пройдут в районах республики с июля по август, а финальные состязания состоятся в конце августа – начале сентября в Казани.