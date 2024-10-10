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В Альметьевске стартовали встречи с жильцами, чьи дворы благоустроят в 2025 году
В Альметьевске стартовали встречи с жителями, чьи дворы победили в голосовании и будут благоустроены в первую очередь в 2025 году по республиканской программе Раиса РТ «Наш двор». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района.
Ежегодно проводятся минимум три встречи, чтобы каждый мог внести свои предложения и пожелания по благоустройству своего двора. На первой встрече показывается предварительная схема благоустройства, которую в дальнейшем специалисты смогут доработать с учетом мнений жильцов.
По завершении всех встреч проектировщики начнут готовить итоговые схемы благоустройства, которые будут презентованы в апреле за три дня до начала строительных работ.
На собрании кураторы рассказывают о программе, а жители могут делиться своими идеями и пожеланиями.
Программа «Наш двор» появилась в республике в 2020 году благодаря инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Ремонт дорог, освещения, детских, спортивных площадок во дворах многоэтажек делают за счет бюджета республики. В Альметьевском районе за все время программы благоустроены уже 300 дворов, 36 из них – в этом году. Особенностью программы в этом районе служит высадка белого клевера, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
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