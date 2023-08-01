Во дворах Альметьевска в качестве эксперимента высадят белый клевер

В Альметьевске решили провести эксперимент — в рамках программы «Наш двор» на обновленных территориях решили высадить белый клевер вместо обычной зелени. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Будем наблюдать, как это все развивается. Также до конца сезона планируем озеленить новые дворы. Мы видим, что жители активно подключаются. Уход за двором зависит и от жильцов, тогда результат получается гораздо эффективнее», — рассказал спикер.

Семена клевера закуплены для озеленения всех дворов, включенных в программу. По словам специалистов, в первые месяцы микроклевер развивается неохотно, но потом быстро набирает вегетативную массу. Это даст возможность избавиться от сорняков и добавит городу более зеленый, ухоженный вид.

Также глава района сообщил, что в 23 из 41 двора Альметьевского района на сегодняшний день работы выполнены на 100%.

«Я говорю об основных работах: дорогостоящих, ресурсозатратных — такие как укладка асфальта, установка МАФов и так далее. Но остаются еще небольшие штрихи», — проинформировал мэр.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. объектов.