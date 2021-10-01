В Альметьевске состоялось заселение 120-квартирного дома

Сегодня 120 семей из Альметьевского района Татарстана получили ключи от новых квартир в доме №15 по проспекту Зарипова. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Среди новоселов — 18 детей-сирот, которые получили квартиры за счет государства, а также участники программы социальной ипотеки — работники бюджетной сферы и группы компании «Татнефть».

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда. Жилое здание состоит из 15 жилых этажей, общая площадь объекта — 6,1 тыс. квадратных метров.

Во всех квартирах проведен ремонт, помещения оборудованы сантехникой, электрическими плитами, датчиками пожарной сигнализации. В жилом доме предусмотрена автоматическая система учета и мониторинга энергоресурсов (АСУД).

Во входных группах предусмотрены двойные тамбуры и пандусы для маломобильных групп населения. Кроме того, возле дома благоустроен двор — его оборудовали детской и спортивной площадками, зоной отдыха для взрослых, установили малые архитектурные формы, проложили тротуары и пешеходные дорожки.

Всего 2021 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 161 дома на 5159 квартир.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 сентября в Нурлатском районе 27 семей получили ключи от квартир с индивидуальным отоплением.