В День театра перед альметьевцами выступят все артисты города и района

28 марта на сцене Альметьевского татарского драмтеатра выступят все театральные актеры города и района. К зрителям выйдут «Легкие крылья», артисты драмтеатра, кукольного театра и студенты музыкального колледжа. Жителей и гостей на премьеру пригласил художественный руководитель «Фристайла» Максим Апраксин во время прямого эфира с главой района Тимуром Нагумановым.

Событие будет посвящено Дню театра, который отмечается 26 марта. Максим Апраксин напомнил, что в прошлом году в Альметьевске был создан «театральный союз», в который вошли актеры татарского драматического, уличного и кукольного театров. Премьера будет подготовлена этими коллективами Альметьевска.



«Жители смогут узнать, что такое настоящий театр. Потому что театр — это не только актеры, там есть и классический театр, и наш замечательный уличный театр, и театр кукол, и театр буффонады, наш альметьевский музыкальный колледж. Мы не конкурируем, мы теперь соединены в один союз, и это наше сообщество, мы готовы дружить, работать в тандеме. 28 марта у нас будет большое событие», — поделился планами гость эфира.

Мэр Альметьевска выразил надежду, что творческие коллективы города порадуют зрителей новыми открытиями.

Ранее Тимур Нагуманов оценил премьеру спектакля Альметьевского драмтеатра «Не был женат» по повести Гаяза Исхаки, о чем сообщало «Татар-информ».