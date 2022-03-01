Мэр Альметьевска оценил премьеру спектакля «Не был женат» по повести Гаяза Исхаки

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов высоко оценил премьеру татарского драмтеатра «Не был женат» по повести Гаяза Исхаки, показы которой состоялись в последние выходные февраля. Своими впечатлениями мэр поделился во время прямого эфира в Instagram.

«К сожалению, мне не часто удается ходить в театр, но каждый поход очень важен с эмоциональной точки зрения. Честно, когда я шел на премьеру, я не ожидал, что это будет настолько эмоционально <...> Это просто что-то. Я очень рекомендую всем сходить», — поделился эмоциями он.

Это одно из самых известных произведений писателя. Татарская классика поднимает тему межнациональных браков, рассуждает о рамках национального менталитета и религиозных установок, показывает разные взгляды на любовь и семью, интерпретирует их то с общечеловеческих позиций, то с позиций христианства и ислама.

Действие происходит более ста лет назад, еще в дореволюционной России. По сюжету, главный герой Шамси влюбляется в разведенную русскую женщину Анну Васильевну, но не женится на ней, несмотря на появление общих детей. Главный герой на протяжении произведения по-разному размышляет, правильно ли он поступил.

«Интересно, что спектакль поставлен с минимумом декораций, несмотря на то, что действие происходит и в Башкирии, и в Петербурге, и в Финляндии, и в татарской деревне. Режиссер сумел выставить и звук, и свет, и музыкальный ряд. Это и классически, и современно одновременно», — отметил градоначальник.

В своем Instagram Тимур Нагуманов тоже посвятил постановке несколько строк: «Спектакль практически без декораций, а каждый элемент — режиссерская находка, прекрасная игра актеров. Тебя погружают в этот мир и заставляют дорисовывать все остальное самому. Глубокие мысли, шикарный юмор, актуальные вопросы — как всегда в великих произведениях. Мы все и смеялись искренне, и плакали. Самые шикарные моменты актерской игры и сцен хочется отмотать назад и посмотреть заново. Трудно представить, что именно так можно их показать», — написал он.