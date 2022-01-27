В Альметьевске состоится концерт, посвященный истории Великой Болгарии

В год 1100-летия принятия ислама в Альметьевске состоится концерт «Удивительные истории Великой Болгарии». Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Театрализованная программа будет включать исторические баиты и песни с сохранением ритмов и повествовательной структуры, характерной для Поволжья позднего средневековья.

Все этнические произведения будут впервые исполнены с большой сцены на аутентичных инструментах из коллекции выставки.

Мероприятие состоится в киноконцертном зале общественного центра «Алмет» 29 января, начало — в 17.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках празднования 1100-летия принятия ислама будут поставлены тематические спектакли, создадут цикл фильмов, теле- и радиопрограмм, аудио- и видеороликов, а также разработают русскоязычный вариант онлайн-медресе на образовательной платформе medrese.tatar.