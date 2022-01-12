В год 1100-летия принятия ислама появится русскоязычный вариант онлайн-медресе

В год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией всем желающим станет доступен русскоязычный вариант онлайн-медресе. Об этом на профильном заседании оргкомитета в Казанском Кремле сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев.

«В рамках празднования 1100-летия принятия ислама пройдет постановка тематических спектаклей, создание цикла фильмов, теле- и радиопрограмм, аудио- и видеороликов, а также создание русскоязычного варианта онлайн-медресе на образовательной платформе medrese.tatar», — перечислил он.

На данный момент действует только татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы.

Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы.