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В Альметьевске с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте
С 2024 года в Альметьевске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными он составит 35 рублей, а безналом — 32 рубля.
Директор МУП «АТУ» Решат Тазетдинов прокомментировал рост цен на проезд. Он отметил, что это произошло в связи с повышением цен на энергоресурсы и согласно постановлению Госкомитета по тарифам от 15 декабря.
«Уважаемые альметьевцы, для вашего удобства и с целью сохранения вашего бюджета, настоятельно рекомендуем вам производить оплату проезда безналичным расчетом», — отметил Решат Тазетдинов.
Также с января 2024 года введется работа Яндекса для оперативного отслеживания, мониторинга и полной достоверности информации.
«Таким образом, вы сможете получать актуальную информацию о расписании движения автобусов и других видов общественного транспорта», — добавил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе на рейсы выйдут 7 новых пассажирских «газелей» за 26 млн рублей.
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