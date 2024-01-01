В Альметьевске с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте

С 2024 года в Альметьевске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными он составит 35 рублей, а безналом — 32 рубля.

Директор МУП «АТУ» Решат Тазетдинов прокомментировал рост цен на проезд. Он отметил, что это произошло в связи с повышением цен на энергоресурсы и согласно постановлению Госкомитета по тарифам от 15 декабря.

«Уважаемые альметьевцы, для вашего удобства и с целью сохранения вашего бюджета, настоятельно рекомендуем вам производить оплату проезда безналичным расчетом», — отметил Решат Тазетдинов.

Также с января 2024 года введется работа Яндекса для оперативного отслеживания, мониторинга и полной достоверности информации.

«Таким образом, вы сможете получать актуальную информацию о расписании движения автобусов и других видов общественного транспорта», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе на рейсы выйдут 7 новых пассажирских «газелей» за 26 млн рублей.