В Альметьевске решат вопрос со стеклянной крышей гимназии, которую облюбовали птицы

Жители Альметьевска пожаловались на прозрачную крышу в гимназии №1 им. Ризы Фахретдина, где к новому учебному году провели капитальный ремонт и установили прозрачные козырьки, которые тут же облюбовали голуби.

«Хотим обратить ваше внимание на проблему, с которой столкнулись в гимназии №1 имени Ризы Фахретдина. В ходе реконструкции были установлены прозрачные козырьки над крыльцом, однако они оказались слишком привлекательными для птиц», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

В исполкоме уточнили, что проблему решат специальные сетки над карнизом, которые защитят козырьки от птиц.

В сентябре этого года гимназию №1 имени Р. Фахретдина посетил Раис РТ Рустам Минниханов и осмотрел обновленное учреждение. Помимо стеклянных крыш, новшеством в здании стала установка контрольно-пропускного пункта, что поможет обеспечить контроль и безопасность доступа на территорию объекта.

Гимназия работает с 1991 года. Она занимает трехэтажное здание, тут обучаются более 1 тыс. человек.

Капремонт школы стал возможен благодаря средствам национального проекта «Образование», поддержке республики и нефтяников.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.