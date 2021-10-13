Нагуманов: Альметьевцы в очередях штурмуют пункт вакцинации в поликлинике

Для желающих пройти вакцинацию от Covid-19 необходимо записаться в соответствующем разделе на портале госуслуг. Такую рекомендацию дал глава района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram.

«У нас, к сожалению, получается такая ситуация, что с утра в больницу приходит толпа, без какой-либо записи, и начинает практически драться и штурмовать пункт вакцинации, открытый в поликлинике. При этом в Нижней Мактаме из 85 слотов на вакцинацию было занято 35. Если мы будем четко следовать возможностям удаленной записи через портал госуслуг и приходить к своему времени, то будет меньше ажиотажа и очередей», — отметил глава района.

Также мэр Альметьевска выразил уверенность, что этот ажиотаж скоро пройдет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске для открытия дополнительных пунктов вакцинации от Covid-19 не хватает медиков.