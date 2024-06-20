В Альметьевске проводят работы по уничтожению опасного растения

Сотрудники Департамента экологии и благоустройства Альметьевска произвели работы по удалению борщевика Сосновского. Опасный сорняк вырос на улице Ленина. В городе борщевик был замечен впервые, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Специалисты поясняют, что летние месяцы — это время активного роста и цветения борщевика. Этот сорняк представляет серьезную угрозу не только для культурных растений, но и для здоровья человека при неосторожном контакте.

«Растение очень ядовитое, с ним надо быть очень аккуратными. Работы производить в специальной одежде, в перчатках. Борщевик очень быстро размножается», — рассказал директор МБУ «Департамент экологии и благоустройства» Марат Юлдашев.

В одном зонтике содержится минимум 500 семян, а один побег может дать более 8 тыс. семян, которые сохраняют жизнеспособность в земле до восьми лет. Опасность для человека и животных представляет сок растения. Под воздействием солнечных лучей при его попадании на кожу образуются сильные, долго не заживающие ожоги.

Согласно правилам благоустройства Альметьевска, собственники земельных участков обязаны предпринимать все действия для удаления борщевика и следить, чтобы он не распространялся на их территории.

«Призываем всех жителей быть бдительными. Избегайте контакта с этим опасным растением и расскажите о нем детям», — обратились власти района к альметьевцам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году на борьбу с борщевиком в Татарстане потратят 25 млн рублей. Такая же сумма выделялась в 2022 и 2023 годах для уничтожения сорняка на площадях 1621 и 2416 гектаров соответственно.