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В Татарстане за год площадь пораженных борщевиком земель выросла на 250 га
В Татарстане за год площадь, занятая борщевиком Сосновского, увеличилась почти на 250 гектаров. На сегодня опасный сорняк разросся на территории 2 663 гектара. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
«Для получения субсидии на мероприятия, связанные с уничтожением борщевика Сосновского в этом году, сведения о наличии на территории района земельных участков, засоренных борщевиком, из 44 направили 29 муниципальных образований», – рассказали в министерстве.
Самые большие площади с борщевиком выявлены в Высокогорском – (699 га), Зеленодольском (311 га), Лаишевском (197 га) и Пестречинском (158 га) районах, а также на территории Казани (385 га), уточнили в ведомстве.
В этом году на борьбу с борщевиком в Татарстане предусмотрено 25 млн рублей. Такая же сумма выделялась в 2022 и 2023 годах для уничтожения сорняка на площадях 1 621 и 2 416 гектаров соответственно.
В Минсельхозпроде также отметили, что информации о влиянии заморозков на рост и развитие борщевика Сосновского не поступало. «Борщевик исключительно неприхотлив, не боится жары, заморозков, влажности, засухи, растет на любой почве», – пояснили в пресс-службе.
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