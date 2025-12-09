В Альметьевске прошли военно-прикладные соревнования «Зарница. Тропа Боевого братства»

Сегодня в экстрим-парке Альметьевска состоялись военно-прикладные соревнования «Зарница. Тропа Боевого братства», посвященные Дню героев Отечества.

В мероприятии приняли участие 150 человек, объединившихся в 20 команд. Каждая команда преодолела маркированную трассу длиной до 2000 метров, выполняя задания на ориентирование, преодоление препятствий и командное взаимодействие.

По легенде соревнований участники переносились в суровую зиму 1941 года, в период контрнаступления под Москвой.

Каждой группе было поручено выявить опорные пункты противника, нейтрализовать огневые точки и продвигаться вглубь линий обороны. Добравшись до командного пункта, обозначенного флагом, команды подавали сигнал красной ракетой, подтверждая, что путь для основных сил очищен.

После завершения трассы участники подкрепились полевой кашей и горячим чаем. Соревнования прошли в рамках проекта «Зима в Татарстане».

Победителями среди школьников стали команды «Орлы» (СОШ №12), «Лесная бригада» (Лесно-Калейкинская СОШ) и «Мощные силачи» (СОШ №2). Среди рабочих отрядов и студенческих команд лучшие результаты показали команда «Тайфун» Альметьевского медицинского колледжа, а также команды «АВАНГАРД-1» и «АВАНГАРД-2» АГТУ «ВШН».

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».