В Альметьевске прорабатывается новый формат сельхозярмарок

В Альметьевске прорабатывается новый формат сельскохозяйственных ярмарок, которые стартуют в городе и районе в ближайшую субботу, 19 марта. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Сейчас мы прорабатываем тему завоза дополнительных продуктов, которые будут наиболее востребованы, — это картофель, мясо, молоко, яйца и, конечно, сахар-песок», — сообщил градоначальник.

По словам спикера, ярмарка будет не единственная, они будут проводиться еженедельно по выходным. «Мы сегодня общались с продавцами, крупными татарстанскими сетями, в том числе и с производителями. Никто из них не говорит, что есть какой-то ажиотажный дефицит на определенные товары», — сказал спикер.

Ранее Тимур Нагуманов анонсировал ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в Альметьевске, о чем сообщал «Татар-информ».