Тимур Нагуманов анонсировал ряд мер по поддержке МСП в Альметьевске

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов анонсировал ряд мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Альметьевске. Об этом мэр рассказал в своем Telegram-канале.

«Начал свою работу оперативный штаб по работе с малым и средним предпринимательством. Возглавляет оперштаб заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского района по экономике Андрей Подовалов», — сообщил Нагуманов.

Оперативный штаб проведет встречи, посвященные разным отраслям экономики. Уже завтра, 15 марта, в 9.00 состоится встреча с представителями бьюти-индустрии, 16 марта в 10.00 — с представителями медицинской сферы. С транспортными компаниями и автомастерскими встреча будет организована 17 марта в 15.00, с IT-компаниями — 18 марта в 14.00. Оперштаб для представителей торговли пройдет 22 марта в 14.00.

Для предпринимателей в Альметьевске организована горячая линия: 8 (8553) 39-01-09, куда можно обратиться по всем вопросам МСБ. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по РТ открывает ситуационный центр. Личный прием граждан будет проходить в исполкоме по вторникам с 14.00 до 16.00, в кабинете №217.

Помимо этого, 16 марта пройдет встреча с предпринимателями в Zoom. «Планирую сам принять участие», — уточнил глава района.