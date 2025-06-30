В Альметьевске двое участников СВО получили по 350 тысяч рублей на запуск бизнеса

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ / на фото: Роберт Ганиев

В Альметьевске продолжается комплексная работа по содействию занятости участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил начальник Управления Центра занятости населения Роберт Ганиев на общегородском совещании.

По данным ведомства, на сегодняшний день трудоустроены 11 военнослужащих и 15 представителей их семей. Двое участников СВО воспользовались возможностью начать собственное дело — для этого они получили социальный контракт в размере 350 тысяч рублей на запуск индивидуального предпринимательства.

Кроме того, четверо бойцов прошли бесплатное профессиональное обучение по востребованным специальностям. В рамках летней кампании также были трудоустроены 10 несовершеннолетних детей участников СВО.

За каждым обратившимся закреплён персональный куратор, который оказывает консультационную поддержку, помогает составить резюме и разработать индивидуальную «дорожную карту» трудоустройства.

Получить дополнительную информацию можно в Центре занятости населения по адресу: г. Альметьевск, ул. Герцена, 86А, каб. 105. Телефон: 8 (8553) 32-34-94.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в РФ Годом защитника Отечества.