Тимур Нагуманов и жители Альметьевска высадили 200 саженцев осины

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов принял участие в акции по посадке деревьев. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню охраны окружающей среды, прошло при участии сотрудников исполкома, заместителя гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании «Татнефть» Азата Хабибрахманова, учащихся биоклассов, волонтеров и других неравнодушных граждан.

«В зеленой зоне между улицей Булгар и городским озером высажено 200 саженцев осины триплоидной», — уточнили в пресс-службе муниципалитета в разговоре с ИА «Татар-информ».

Эти деревья отличаются быстрым ростом, высоким качеством древесины и повышенной устойчивостью к корневым и сердцевинным гнилям.

«Полив и уход за саженцами будет осуществляться совместно с МУП „Городское управление автомобильных дорог“ и службами Татнефти», — рассказал источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альметьевский район Татарстана в шестой раз подряд содержал победу на санитарно-экологическом двухмесячнике экоакции «Весна». За этот период было высажено более 16 тыс. саженцев.

«В городе и районе посадили 1 тыс. саженцев тополя пирамидального, 4,5 тыс. сосен, 300 крупномерных хвойных деревьев, 10 тыс. саженцев кедра и пихты, 300 плодоносящих яблонь», — сообщили в администрации.

На сегодняшний день в Альметьевске реализована система экомониторинга — в городе установлены три автоматические системы контроля загрязнения атмосферы с трансляцией фактических параметров воздуха на информационных табло. Экраны расположены возле штаб-квартиры «Татнефти», в Нижней Мактаме и на АЗС и доступны для каждого жителя.

В случае выявления превышения показателей ответственными службами проводится работа по поиску и ликвидации источника загрязнения.

Также создана общедоступная онлайн-платформа «За чистый Альметьевск» с данными о состоянии воздуха в городе. Система экологического мониторинга автоматически передает данные станций контроля воздуха на сайт. Данные по шести основным загрязняющим веществам (H₂S, CH4, SO₂, NO₂, NO и CO) обновляются каждый час.

Пользователь может видеть текущие данные, следить за графиком изменения показателей по временным отрезкам (неделя/месяц/год), также на интерактивной карте указано местоположение экологических постов с фотографиями каждой конкретной станции.