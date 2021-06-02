Нагуманов поблагодарил альметьевцев за победу в экологическом двухмесячнике

В шестой раз подряд Альметьевский район Татарстана занял первое место в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное образование по итогам санитарно-экологического двухмесячника. Об этом в прямом эфире сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«29 мая в Доме правительства были подведены итоги. И Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил награды лучшим муниципалитетам. Альметьевский район в шестой раз одержал победу», — уточнил Нагуманов.

Глава муниципалитета поблагодарил всех, кто принял участие в уборке города, призвал поддерживать чистоту.

«Я хочу сказать спасибо огромное всем, кто принимал участие в огромной работе в течение двух месяцев в данном событии. Эта победа всех. Спасибо вам огромное еще раз. Всегда хочется, чтобы эта работа всегда продолжалась и не заканчивалась одним днем. Я надеюсь, что мы с вами постепенно приучимся меньше мусорить и чаще убирать за собой. И тогда в целом город будет намного чище, опрятнее и более благоустроенным», — убежден Нагуманов.

Экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля и завершился 31 мая. В его рамках проводилась республиканская акция «Эковесна». В акции приняли участие организации и предприятия города, школы, детские сады и все неравнодушные граждане. Во время двухмесячника проводились субботники, сборы отработанных батареек и макулатуры, были высажены деревья. Многие жители в этот период сами с радостью участвовали в облагораживании города.

В прошлом сезоне участие в уборке приняли более 150 тысячей жителей, было высажено 1,2 млн деревьев и кустарников, ликвидировано 96% образовавшихся после зимы несанкционированных свалок.