В Альметьевске презентовали еще десять новых автобусов для городских маршрутов

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов на площади перед зданием исполкома презентовал новые автобусы средней вместимости «Газель Next-City». Уже сегодня десять зеленых автобусов выйдут на городские маршруты №2А, №2Б, №4А, №4Б и №6.

«Сегодня „Газели“ выходят на маршрут — это машины подарены городу компанией „Татнефть“», — отметил мэр.

В Альметьевске это второй этап увеличения количества подвижного состава. В мае этого года на маршруты вышли восемь автобусов, которые были приобретены за счет бюджета республики.

Маршруты будут обслуживаться силами МУП «Альметьевское транспортное управление». Уже сегодня их можно будет увидеть в приложении «Умный транспорт».

Протяженность маршрутов №2А и №2Б составит по 22,5 километра, интервал движения обоих автобусов 6–9 минут. Автобусы №4А и №4Б идут по маршруту длиной 19 километров. Без учета ситуации на дорогах и погодных условий предполагаемый интервал движения составит 5–7 минут. Маршрут №6 будет ходить каждые 11–13 минут, его длина 11 километров. Автобусы будут ходить с 5.30 до 22.00 ежедневно.

Путь следования №2А: РТС (кольцо) — ул. Советская — ул. Заречная — ул. Первомайская — ул. Садовая — ул. Советская (мкр Урсала) — ул. Колхозная — ул. Первомайская — ул. Заречная — ул. Советская — ул. Чехова — ул. Белоглазова — ул. Гафиатуллина — пр. Строителей — ул. Бигаш — ул. Аминова — ул. Ленина (мкр Яшьлек) — ул. Герцена — ул. Сулеймановой — ул. Советская — РТС (кольцо).

Маршрут №2Б проследует от РТС (кольцо) — ул. Советская — ул. Сулеймановой — ул. Герцена — ул. Ленина (мкр Яшьлек) — ул. Аминова — ул. Бигаш — пр. Строителей — ул. Гафиатуллина — ул. Белоглазова — ул. Чехова — ул. Советская — ул. Заречная — ул. Первомайская — ул. Садовая — ул. Советская (мкр Урсала) — ул. Колхозная — ул. Первомайская — ул. Заречная — ул. Советская — РТС (кольцо).

Путь №4А начнется от ул. Шоссейная — потом остановки «ДСРК» — ул. Шоссейная — ул. Тухватуллина — ул. Р. Фахретдина — ост. «НГДУ „ЕН“ столовая» — ул. Р. Фахретдина — ул. Шевченко — пр. И. Зарипова — ул. Ленина — ул. Герцена — ул. Шоссейная.

Маршрут №4Б включит путь от ул. Шоссейная — Герцена — ул. Ленина — пр. И. Зарипова — ул. Шевченко — ул. Р. Фахретдина — ост. «НГДУ „ЕН“ столовая» — ул. Тухватуллина — ул. Шоссейная — ост. «ДСРК» — ул. Шоссейная.

Маршрут №6 проследует от ул. Шевченко — ул. Базовая — ул. Грузинская — ул. Базовая — ул. Объездная — пр. Строителей — ул. Ленина — ул. Джалиля — ул. Шевченко.

Как уточнили в пресс-службе главы Альметьевского района, новые автобусы — российского производства, их выпускает Горьковский автомобильный завод.

Преимуществами этого вида транспорта является экономичный расход топлива, стоимость запасных частей, наличие места для представителей маломобильных групп населения, низкопольность (на входной группе), маневренность, эстетичный вид. На транспортные средства установлено дополнительное оборудование: камеры видеонаблюдения; тахографы; счетчик пассажиропотока; транснавигация.

Троллейбусные маршруты №1, №3, №7А и №7Б продолжат работу в прежнем режиме.