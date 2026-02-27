В Альметьевске представили цифровую выставку «Отец Героя»

В Альметьевске состоялась презентация патриотической выставки «Отец Героя». Проект, подготовленный Школой креативных индустрий, стал первой в Республике Татарстан экспозицией в рамках всероссийского проекта, реализованной в инновационном цифровом формате. Событие прошло в рамках отчетной сессии Совета района.

В экспозицию вошли 16 портретов отцов, воспитавших защитников Родины. Каждый снимок – это глубокая история мужества, стойкости и безграничной отцовской любви.

На фотографиях отцы держат снимки сыновей, их боевые награды и личные вещи. Проект призван увековечить имена героев, в том числе тех, кто отдал жизнь, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.

Использование цифрового формата делает выставку мобильной: экспозиция будет транслироваться в школах, библиотеках и молодежных центрах по всему району.

Работу молодых креаторов и значимость проекта высоко оценил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Мероприятие организовано в соответствии с задачами национального проекта «Семья».