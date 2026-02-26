Мухаметшин на сессии в Альметьевске: «Мы вас будем критиковать. По-дружески, но будем»

Альметьевский район первый в республике по отгрузке промышленной продукции – в прошлом году показатель превысил 1,5 трлн рублей. Сегодня на отчетной сессии совета района Фарид Мухаметшин заявил, что вместе с тем есть вопросы, в том числе связанные с долгами по налогам и в АПК.





Перед началом сессии Фарид Мухаметшин встретился с ветеранами и почетными гражданами Альметьевского района

Фото: gossov.tatarstan.ru

Встреча с ветеранами и героями района

Перед началом сессии Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин встретился с ветеранами и почетными гражданами Альметьевского района, каждый из которых внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Нефтеграда и юго-востока республики.

Фарид Мухаметшин пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, отметив, что важно «еще долгое время оставаться в строю» и активно участвовать в жизни Альметьевска и района.

В общественном центре «Алмет», где проходила сессия, глава парламента осмотрел выставку и пообщался с ветераном СВО Юрием Семеновым. После возвращения с передовой и лечения участник СВО открыл мастерскую по обработке дерева. Сейчас продолжает развивать столярное мастерство.

«Мечта детства сбылась», – поделился Семенов с Мухаметшиным.

«Альметьевский район – сердце нефтяной столицы»

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова доложила, что объем отгруженных товаров, работ и услуг достиг 1 трлн 558 млрд рублей (за 2024 год – 1 трлн 831 млрд рублей) – это более четверти (26%) республиканского показателя. По этому критерию район занимает первое место по Татарстану.

Валовой территориальный продукт – 717 млрд рублей (в 2024 году – 700 млрд рублей). Средняя заработная плата достигла 103,8 тыс. рублей – это шестое место по республике.

Промышленность формирует 51% экономики района, где основной вклад делает «Татнефть». 25 предприятий района участвуют в национальном проекте «Производительность труда».

«Подводя итоги года, с уверенностью можно сказать: Альметьевский район – сердце нефтяной столицы – занимает устойчивую позицию в социально-экономическом развитии муниципальных образований республики», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Второй год подряд Альметьевский район занимает первое место в рейтинге эффективности закупок среди районов республики.

Гюзель Хабутдинова отметила, что второй год подряд Альметьевский район занимает первое место в рейтинге эффективности закупок среди районов республики Фото: gossov.tatarstan.ru

В секторе МСП занято 35 тыс. человек

Одним из ключевых направлений экономики Альметьевского района остается развитие малого и среднего бизнеса. В секторе МСП занято 35 тыс. человек – рост за год составил 8%. Количество предпринимателей увеличилось на 2%.

Активно развивается институт самозанятости: 85% зарегистрированных продолжают вести деятельность, что выше среднего значения по республике.

На территории действуют семь промпарков, число резидентов за год увеличилось на 16% (до 92). На площадках трудятся около 1 тыс. человек, это на 12% больше, чем годом ранее.

Финансовую поддержку получили 398 субъектов МСП. «Дополнительным драйвером становится выход предпринимателей на маркетплейсы», – обозначила глава района.

Новый микрорайон и новый роддом

Главным событием прошлого года стало открытие нового перинатального центра для жителей юго-востока Татарстана. Это семиэтажное здание рассчитано на прием до 3,5 тыс. родов ежегодно и обеспечивает полный цикл помощи: от этапа планирования беременности и женской консультации до выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. К центру уже прикреплены около 110 тыс. человек, проживающих не только в Альметьевском, но и в соседних районах. С момента открытия роддома на свет появились 457 малышей.

В кампусе «Высшей школы нефти» продолжается расширение научно-исследовательского и учебного центра. Кампус пополняется новыми объектами. Общий объем инвестиций – 3,5 млрд рублей.

На площади Нефтяников идет строительство современного киноконцертного зала. Площадь здания – 26 тыс. квадратных метров. Большой зал рассчитан на 1077 посадочных мест.

В развитие дорожной сети вложено 2,6 млрд рублей, отремонтировано 77 км дорог. Продолжается модернизация инженерных сетей и коммунальной инфраструктуры.

Введено 126 тыс. квадратных метров жилья, продолжается развитие нового микрорайона. Под его застройку передан городской массив площадью более 18 гектаров. Новые дома позволят улучшить жилищные условия 5,8 тыс. горожан.

Район занял первое место в республиканском конкурсе благоустройства.

«Семьи военнослужащих окружаем заботой»

Гюзель Хабутдинова рассказала о поддержке участников специальной военной операции и их семей. В штабе «Своих не бросаем!» объединились более 16 тыс. добровольцев. Активно участвуют предприятия и предприниматели.

С начала спецоперации проведено 58 гуманитарных миссий в зону боевых действий, доставлены 644 тонны помощи на сумму более 680 млн рублей.

269 альметьевцев удостоены государственных наград. Восемь ветеранов и участников СВО избраны депутатами представительных органов.

Трое альметьевских участников республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» успешно интегрировались в мирную жизнь и занимают активную позицию в решении вопросов. На заседании присутствовал один из них – Глеб Меркулов.

«Семьи военнослужащих окружаем заботой. Для детей в школах и садах предусмотрено первоочередное зачисление, бесплатное питание, посещение кружков дополнительного образования, отдых в лагерях», – отметила Хабутдинова.

«Женщинам доверяйте – они активно работают»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул ценность людей, работающих на юго-востоке республики. «Не только за ту нефть, которую они добывают и которая позволяла и позволяет нам решать сложнейшие задачи социально-экономического развития Татарстана, но и за пример ответственного подхода, согласованной работы. Мы вам за это очень признательны», – отметил он.

Он вспомнил, как работал в Правительстве Татарстана вице-премьером, премьер-министром «в те самые непростые, «чубайсовские» времена».

«Помните, когда нам говорили: переходите на рынок, распродавайте всё – рынок сам все отрегулирует? Предлагали: вот этот из Москвы, этот из Петербурга… Передайте предприятия в чужие руки. Но мы на это не пошли», – напомнил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул ценность людей, работающих на юго-востоке республики Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, тогда республика сумела сохранить многоотраслевую экономику и не допустила разрушения производственного фундамента. «Мы с вами отстояли основу – сохранили предприятия, производственные цепочки, трудовые коллективы», – отметил спикер парламента.

Он отметил, что приехал прежде всего для открытого разговора о положении дел в районе. «Я приехал для того, чтобы внимательно выслушать доклад главы. Гюзель Мударисовна говорит сегодня. Женщинам доверяйте – они активно работают. С женщиной особо-то не поспоришь! Значит, организуй, выполняй, действуй», – с улыбкой добавил он.

«Альметьевск – опорный город республики»

Председатель Государственного Совета РТ отметил, что страна и республика проходят через непростой период.

«Друзья, времена непростые. Впрочем, они простыми никогда и не были. Но сегодня и нефтяники чувствуют давление: сжимаются рынки сбыта нашей продукции, в том числе нефтяной, и это отражается на экономике. Сложности появились», – сказал он.

При этом Мухаметшин выразил уверенность, что республика справится с вызовами. «Преодолеем – благодаря мирному согласию в жизни и в труде наших народов», – подчеркнул он.

Он напомнил, что Татарстан сохраняет статус одного из ведущих субъектов страны. «Владимир Владимирович Путин в очередной раз назвал нашу республику опорным регионом Российской Федерации. Это высокая оценка», – отметил парламентарий.

«А я наберусь смелости сказать, что Альметьевск – опорный город нашей республики. Базовый город», – добавил Мухаметшин, который сам родился в этом городе.

По его словам, такой статус означает, прежде всего, повышенную ответственность и необходимость искать новые резервы развития. «Чтобы мы, альметьевцы, в Казани могли гордиться и жить с радостью, что наш город, наша малая родина успешно развивается. С этими задачами я и приехал к вам», – обозначил цель поездки Председатель Госсовета РТ.

«Сделайте так, чтобы все плодородные земли Альметьевского района были задействованы»

В целом показатели района Мухаметшин оценил положительно. Отдельно отметил работу промплощадок и структур малого и среднего бизнеса: в поселке Мактама, ИП Гильмутдинов, «Иделия», «Перспектива», «Альта», «Арсенал», «Татагропромпарк» – и других.

«Эти формы поддержки предпринимательства нужно сохранять и развивать. В республике принимается много решений для поддержки бизнеса, для развития экономики в городах и районах. Возможности получить дополнительные средства есть – важно активно ими пользоваться», – подчеркнул Мухаметшин.

Но при всех достижениях района разговор о проблемах все же состоялся. «Мы вас будем критиковать. По-дружески, но будем», – предупредил он.

В частности, речь зашла о неиспользуемых сельхозугодьях. «Несколько тысяч гектаров земли не засеяны. Пожалуйста, сделайте так, чтобы все плодородные земли Альметьевского района были задействованы в весенне-полевых работах этого года», – призвал Мухаметшин.

«Недопустимые вещи»

Отдельно глава парламента остановился на росте налоговой задолженности района. По состоянию на 1 января 2026 года она увеличилась на 5,6% и составила 477,6 млн рублей.

«Это мой долг – об этом сказать. Почти полмиллиарда рублей для бюджета республики – сумма немалая. Давайте выстроим поэтапную работу по снижению задолженности. Я вместе с Министерством финансов к этому вопросу вернусь», – заявил он.

Критика прозвучала и в адрес агропромышленного комплекса.

«По селу задачи поставлены, Рустам Нургалиевич очень активно этим занимается. Но, честно говоря, и в те годы, когда я работал здесь, вопросы сельского хозяйства всегда решались с натяжками, с проблемами», – отметил он.

По его словам, сегодня ситуация требует особого анализа. Снизилось производство скота и птицы на убой – до 936 тысяч тонн, что составляет 83% к уровню прошлого года. «Недопустимые вещи. Недопустимые», – подчеркнул Мухаметшин.

«Вы, может быть, и не были в числе абсолютных передовиков, но у вас есть все возможности подтянуть показатели. В рейтинге развития малых форм хозяйствования район находится на 42-м месте. Откатились назад на 11 позиций. Это не ваше место», – указал он.

В целом показатели района Мухаметшин оценил положительно Фото: gossov.tatarstan.ru

«Будем работать так, чтобы жители нами гордились»

Завершая выступление, Фарид Мухаметшин напомнил, что в текущем году перед республикой стоят масштабные задачи.

«Планы большие. Рустам Нургалиевич объявил Год воинской и трудовой доблести. Идет специальная военная операция. У нас 17 татарстанцев удостоены звания Героя России, восемь – посмертно. Всех помним, все семьи знаем, поддерживаем и помогаем», – сказал он.

При этом Председатель Государственного Совета Татарстана отметил, что республика работает в условиях серьезных вызовов. Сложности испытывает и нефтяная отрасль. Но, по его словам, ее стратегическая роль остается неизменной. «Мы всегда будем признательны нефтяникам родного Татарстана», – заявил Мухаметшин под аплодисменты.

В завершение парламентарий обратился ко всем присутствующим. «Земляки, желаю вам больших успехов, доброго здоровья и благополучия. Будем работать так, чтобы жители нами гордились».