В Альметьевске появится новая пляжная зона — эскизы

В Альметьевске на территории городского водохранилища появится новая пляжная зона. Здесь будут оборудованы душевые, раздевалки, питьевые фонтанчики, а также появится кофейня.

В настоящее время ведутся работы по пешеходному мосту, который соединит пляжную зону и вторую очередь водохранилища.

Сегодня на территории городского водохранилища глава района Тимур Нагуманов провел выездное совещание.

Этот объект уже стал излюбленным местом для горожан, и работы по его благоустройству ведутся уже несколько лет. Оборудованы пирсы у воды, места для отдыха, прокат велосипедов, сап-бордов и кафе.

Сейчас идет развитие других зон, которые станут своеобразными входными узлами на территорию водохранилища.

Кроме того, продолжаются работы по благоустройству тихой зоны. Здесь появится зона барбекю, игровая зона для детей. Также будет благоустроен берег реки Бигаш.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что работы на Альметьевском море завершат осенью.