Природа рядом с нефтяными вышками: работы на Альметьевском море завершат осенью

Благоустройство второй очереди Альметьевского водохранилища завершится к концу осени, жители и гости города нефтяников смогут с комфортом отдыхать на берегах водоема.

В 2022 году проект развития Альметьевского водохранилища стал победителем Всероссийского конкурса малых городов. Подготовка заявки на конкурс позволила комплексно посмотреть на территорию и разработать концепцию развития этого общественного пространства. Благоустройство здесь началось в 2023 году и продолжилось в 2024-м.

Альметьевское водохранилище — «рубежное» пространство между городом и природой, которое идеально подходит для отдыха горожан и туристов. Здесь можно наблюдать за жизнью животных, птиц, растений и активно отдыхать, соблюдая принципы экологической осознанности и ответственности.

В Институте развития городов Татарстана рассказали, как благоустройство поменяет территорию.

Альметьевское водохранилище — это искусственный водоем, который появился в 2001 году на месте болотистой поймы с островами. За эти годы он несколько раз мелел и заносился илом.

Водохранилище чистили, на нем обновляли набережную, прокладывали по ней велосипедный и лыжный маршруты. Однако отсутствие необходимой инфраструктуры не позволяло раскрыть потенциал этого места для горожан.

Один из главных запросов альметьевцев к общественным пространствам — возможность отдыхать у воды. В отличие от ближайших крупных городов Альметьевск не имеет выхода к «большой воде». В Альметьевском районе находится Карабашское водохранилище, но оно удалено от города, и дорога туда не может рассматриваться как маршрут пешей доступности.

Городской пляж перегружен, развитие новых сервисов и активностей на его территории затруднено. К тому же пляж воспринимается как часть городского пространства, тогда как территория вокруг водохранилища — как часть природной среды.

Разработчики из «Архитектурного десанта» поставили себе сверхзадачу по развитию водохранилища — открытие для горожан «Альметьевского моря» и преодоление отрицательного экологического имиджа города через экопросвещение и развитие природных территорий

«Сохранение природы — это ключевой принцип благоустройства этой территории. Городская среда в Альметьевске имеет техногенный характер. Задача проекта — добиться добрососедства природы и нефтяных вышек. Работа с экосистемой водохранилища позволит не просто сохранить природные территории у воды, а рассказать о биоразнообразии в городе. Отметим, что в водохранилище обитают сразу несколько краснокнижных водоплавающих [птиц], например, можно встретить серого гуся. Весной сюда прилетают лебедь-кликун и лебедь-шипун. Есть и краснокнижные растения: вейник незамеченный, лапчатка прямостоячая», — пояснили специалисты.

Второй принцип работы с территорией — активация пространства. Оно должно стать безопасным, функциональным и доступным, чтобы у жителей появилась возможность полноценно использовать существующий водный ресурс.

Проект также должен решить проблему базового благоустройства — это освещение, обновленная уличная мебель, покрытие дорожек, оборудованные спуски к воде, сервисы, площадки, удобства, парковки.

Здесь уже появились пирсы, прогулочные дорожки, зоны отдыха. Проведены работы по озеленению.

Альметьевцы часто выходят на пробежки вокруг водохранилища, занимаются здесь сапбордингом, зимой катаются на лыжах. Чтобы активный отдых здесь стал комфортнее, осенью на берегу водохранилища должны появиться пляж, павильоны кафе и проката спортивного инвентаря, детская площадка, беговая станция, туалет.

Накануне территорию осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».