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В Альметьевске появится дом со встроенной гостиницей для преподавателей
Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации дому с встроенной гостиницей для преподавателей, который входит в комплекс Научно-исследовательского и учебного центра в Альметьевске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Объект готовят к вводу в эксплуатацию», – говорится в сообщении.
В доме со встроенной гостиницей девять этажей и 32 квартиры. Начало строительства – сентябрь 2022 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раису Татарстана Рустаму Минниханову и министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову представили проект строительства Научно-исследовательского и учебного центра в Альметьевске.
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