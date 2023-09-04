В Альметьевске появится дом со встроенной гостиницей для преподавателей

Фото: пресс-служба инспекции Госстройнадзора Татарстана

Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации дому с встроенной гостиницей для преподавателей, который входит в комплекс Научно-исследовательского и учебного центра в Альметьевске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Объект готовят к вводу в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

В доме со встроенной гостиницей девять этажей и 32 квартиры. Начало строительства – сентябрь 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раису Татарстана Рустаму Минниханову и министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову представили проект строительства Научно-исследовательского и учебного центра в Альметьевске.