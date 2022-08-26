Минниханову и Фалькову в Альметьевске представили проект создания Высшей школы нефти

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову в Альметьевске представили проект строительства Научно-исследовательского и учебного центра – кампуса «Высшая школа нефти». Его планируется создать на базе Альметьевского государственного нефтяного института.

Предполагается, что в состав кампуса войдут учебно-лабораторный и лабораторно-исследовательский корпуса, два здания общежитий для студентов, спортивный и культурный центры, подземная парковка, открытый павильон, жилые дома для научных работников и преподавателей, мини-гостиница. Затраты по проекту оцениваются в 13,7 млрд рублей, включая средства федерального гранта и ПАО «Татнефть».

На территории Альметьевского государственного нефтяного института Минниханов и Фальков осмотрели студенческое общежитие, где все комнаты оборудованы системой «умный дом», установлена необходимая мебель и бытовая техника. Здесь имеются комнаты для проживания маломобильных граждан. Гости также побывали в лабораторно-исследовательском корпусе и на площадке строительства спортивного центра.

Татарстан в этом году представил на федеральный конкурс три проекта по созданию кампусов в Казани, Нижнекамске и Альметьевске.

Проекты должны быть реализованы по государственно-частному партнерству. Предполагается строительство или реконструкция комплекса зданий и сооружений с привлечением частного инвестора и последующей передачей объекта в концессию.

Сбор заявок на участие в конкурсе завершился 1 августа, победители будут объявлены в начале декабря. Всего в России планируется реализовать проекты по созданию не менее 30 университетских кампусов к 2030 году.

Еще в 2019 году компания «Татнефть» в при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова решила реализовать проект по созданию инновационной образовательной среды – кампуса Высшей школы нефти.

В прошлом году было завершено строительство и введено в эксплуатацию два здания общежитий для студентов на 708 мест. На стадии завершения находится лабораторно-исследовательский корпус вместимостью 400 человек.

Строятся учебно-лабораторный корпус, спортивный центр, подземная парковка на 215 машин и реализуется первый этап жилой застройки из четырех домов на 188 квартир.

Кроме того, Альметьевский государственный нефтяной институт в этом году вошел в программу Передовых инженерных школ. Институт и Университет ИТМО спроектировали формат школы, сделали сетевую программу «Искусственный интеллект в биотехнологиях», организовали формирование новых научных коллективов.

«Поданы заявки на поддержку малых научных групп. Предполагается, что в результате мы получим 10 проектов, которые в течение двух лет будут реализовываться как на материально-технической базе Альметьевского государственного нефтяного института, так и на базе Университета ИТМО. Научные группы будут реализовывать проекты с привлечением наших магистров», – рассказал проректор по научной работе института Денис Реченко.

По его словам, все 10 проектов направлены на развитие такого направления, как биотехнологии. «В каждой научной группе будет два-три магистра. При этом мы предполагаем, что подтянутся и бакалавры», – отметил специалист.

Он добавил, что каждый проект будет финансироваться на сумму от 4 до 6 млн рублей в год. В дальнейшем финансирование увеличат в зависимости от полученных результатов.