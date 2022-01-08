Возле «Татнефти» в Альметьевске появился робот, который анализирует чистоту воздуха и общается с местными жителями. Кадры с новым гаджетом появились в социальных сетях.

Мнения жителей Альметьевска разделились на два лагеря. Некоторые не верят в его эффективность, другие посоветовали запустить робота в населенных пунктах, где воздух, по их мнению, хуже пахнет.

«В сторону Кама-Исмагилово пусть съездит, ох, как там как сернистым газом пахнет», — пишут жители. «К очистным его отправьте!» — советуют другие.

Также альметьевцы высказали опасения, что робот может стать жертвой вандалов. «Лишь бы вандалам не попался», «Сейчас придут хулиганы, которые снеговиков на „Каскаде“ уничтожили… И тогда держись, робот!» — написали обеспокоенные жители.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты определили основной источник загрязнения воздуха в Татарстане.