Эксперты определили основной источник загрязнения воздуха в Татарстане

Большинство экспертов из Татарстана считают, что главным загрязнителем воздуха в нашем регионе является автотранспорт. К такому выводу пришло ИА «Татар-информ» в ходе проведенного опроса.

«Эта цифра хорошо известна: 70% загрязнений атмосферного воздуха дает автотранспорт. Остальное загрязнение дает промышленность и энергетика, — сообщил руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов.

Эксперт по вопросам экологии Совета по предпринимательству при Президенте РТ, директор ООО «Центр экологического сопровождения» Эльвира Курбанова с ним согласна. Она также отметила, что в городах-миллионниках традиционно основное загрязнение дает автотранспорт, и Казань здесь не исключение.

«По данным Росприроднадзора, 70-72% — это доля выхлопов автомобилей в общем объеме выбросов в атмосферу. В промышленных городах — Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске — в структуре источников выбросов доля промпредприятий выше. Для преимущественно сельских районов основными загрязнителями могут стать крупные аграрные предприятия, если на них правильно не поставлена экологическая работа», — подчеркнула спикер.

Руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ в РТ Зуфар Юнусов в свою очередь добавил, что в столице Татарстана вклад транспорта в загрязнение атмосферы более высокий, чем в промышленных районах Нижнекамска. Крупными предприятиями региона приняты планы природоохранных мероприятий, в рамках которых проводятся работы по реконструкции и обновлению существующего технологического оборудования в целях снижения выбросов в атмосферу.

Мнение экспертов подтверждают замеры, проведенные специалистами Минэкологии РТ. Факты превышений ПДК на автомагистралях по Татарстану фиксируются в 10 раз выше, чем у промышленных объектов.

Согласно данным отчета природоохранного ведомства, в 2020 году на долю автотранспорта пришлось 29,3% от общего объема выбросов по республике или 134,5 тыс. тонн. В целом на территории республики на атмосферу воздействуют 1,5 млн машин и почти три тысячи предприятий.