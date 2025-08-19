news_header_top
Происшествия 19 августа 2025 16:16

Появились подробности жестокого избиения пожилой женщины ребенком в Альметьевске

В МВД Татарстана рассказали подробности избиения пожилой женщины в Альметьевске.

Выяснилось, что 72-летняя жительница Альметьевска во время прогулки сделала замечание 10-летнему мальчику из-за агрессивного поведения. В ответ на это подросток ударил ее рюкзаком, повалил на асфальт и нанес несколько ударов ногами.

Ранее мы писали, что мать несовершеннолетнего состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель. После выявления видеоролика мальчик вместе с братом направлен в социальный приют. Полиция проводит проверку.

#Альметьевск #полиция
