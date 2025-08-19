Мальчика, который избил жительницу Альметьевска, отправили вместе с братом в приют

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором ребенок избивает женщину в одном из дворов в Альметьевске.

Сотрудники по делам несовершеннолетних ОМВД России по Альметьевскому району установили личность мальчика. Им оказался 10-летний житель Альметьевска.

Выяснилось, что мать ребенка состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель.

«Мальчик вместе с братом направлены в социальный приют. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливается личность избитой женщины», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.