В Альметьевске почтили память бойцов СВО и вручили награды их семьям

Утро в здании администрации Альметьевского района Татарстана началось с минуты молчания – в знак скорби и памяти о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова передала государственные награды родным и близким павших бойцов. Среди наград – Георгиевский крест IV степени, орден Мужества, медали «За отвагу», Жукова и «Участнику специальной военной операции».

Обратившись к семьям погибших, Гюзель Хабутдинова высказала соболезнования и слова благодарности за стойкость, силу духа и мужество их близких.

«Мы склоняем головы перед подвигом ваших сыновей, мужей, отцов. Они навсегда останутся в нашей памяти настоящими героями. От всего сердца благодарю вас за воспитание таких людей и за вашу внутреннюю силу в этот тяжелый час», – сказала она.

Каждой семье были сказаны слова поддержки и утешения.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас их число увеличилось – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.