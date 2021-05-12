В Альметьевске по поручению главы проверят всех владельцев огнестрельного оружия

В Альметьевске проведут комплексную проверку в отношении владельцев огнестрельного оружия — меры принимаются в связи с трагедией в казанской школе №175. Об этом заявил глава района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram.

«Мы знаем всех владельцев оружия в Альметьевском районе, на кого оно зарегистрировано. Каждый человек находится на учете. В ближайшее время будет проведена комплексная проверка условий хранения. В случае выявления малейших нарушений будут применяться максимально строгие меры, предусмотренные законом», — прокомментировал глава муниципалитета.

Тимур Нагуманов также призвал жителей не поддаваться панике и не верить фейкам, которые время от времени распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

«Я очень прошу вас не поддаваться панике. Моя рекомендация — доверять только той информации, которую вы получили из официальных источников и СМИ», — посоветовал Нагуманов.

Глава района отметил, что сегодня каждый родитель переживает за своего ребенка. «Нет слов, чтобы передать ту горечь и боль, которые испытывает каждый нормальный человек по поводу случившейся трагедии», — сказал Нагуманов.

Также по поручению главы возле входа в парк 60-летия нефти, у мемориала Вечный огонь организована «Стена плача», куда альметьевцы несут цветы и игрушки в память о погибших в страшной казанской трагедии детях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава муниципалитета дал поручение службам Альметьевска проверить все школы и детсады района.