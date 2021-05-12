Тимур Нагуманов дал поручение службам Альметьевска проверить все школы и детсады района

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов после трагедии в казанской гимназии №175 дал поручение различным службам организовать комиссии, которые проверят все образовательные учреждения муниципалитета — детские сады, ссузы, вузы и школы. Об этом он заявил во время прямого эфира в соцсети Instagram.

В районе накануне состоялось срочное собрание руководителей всех образовательных учреждений. На нем было объявлено, что во всех учебных заведениях проверят проходной контроль и систему безопасности. Также состоятся учебные тревоги. «Дети будут эвакуироваться в учебном режиме», — отметил глава района.

По многочисленным просьбам родителей в день трагедии, 11 мая, работа школ была прекращена, отменена вторая смена в основных и дополнительных образовательных учреждениях.

Сегодня, 12 мая, все образовательные учреждения, включая дополнительные, работают в штатном режиме. Во всех крупных школах, где численность учеников превышает 200 человек, будет временно дежурить по одному сотруднику полиции.

Кроме того, в день траура в Альметьевском районе отменены развлекательные публичные мероприятия. Руководитель муниципалитета призвал всех, у кого запланированы частные развлекательные мероприятия, отказаться от них.

Тимур Нагуманов назвал стрельбу в гимназии №175 «страшнейшей» трагедией. «Альметьевский район, безусловно, скорбит и соболезнует всем погибшим и пострадавшим», — подчеркнул он.