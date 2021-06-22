В Альметьевске по нацпроекту «Здравоохранение» открылся обновленный офис врача-педиатра

В Альметьевске по улице Аминова, дом 6 состоялось открытие офиса врача-педиатра «Педиатр и я» после капитального ремонта. Лечебное учреждение относится к подразделению Альметьевской городской больницы с детским перинатальным центром. Об этом во время прямого эфира заявил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Офис был открыт в 2013 году. На сегодняшний день он обслуживает шесть участков — всего более 7 тысяч детей.

«Прикреплены к данному участку микрорайон „Западные ворота“, „Яшьлек“, „Поле чудес“», — уточнил Нагуманов.

В здании оборудован прививочный кабинет. Также в помещении сделали косметический ремонт, заменили систему отопления, водоснабжения. По просьбе жильцов дома, в котором находится медучреждение, провели звукоизоляцию.

Учреждение было отремонтировано благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в 2021 году на нацпроект «Здравоохранение» потратят 2,5 млрд рублей.

Нацпроект «Здравоохранение», рассчитанный на шесть лет, стартовал в 2019 году по Указу Президента России Владимира Путина. Он состоит из восьми подпроектов, включающих развитие онкологической помощи, строительство сердечно-сосудистых центров, непрерывное образование для врачей и медперсонала и др.