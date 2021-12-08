В Альметьевске по нацпроекту состоится открытие виртуального концертного зала

9 декабря в Центральной детской библиотеке имени Тукая в Альметьевске состоится открытие виртуального концертного зала. Событие будет приурочено ко Дню Героев Отечества. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор Альметьевской Центральной библиотечной системы Наталья Дугаева.

«В прошлом году Центральная детская библиотека им. Г. Тукая стала победителем проекта Минкультуры РФ „Всероссийский виртуальный концертный зал“. Сумма гранта составила 300 тыс. рублей», — поделилась собеседница агентства.

Читателям разных возрастов будут демонстрироваться прямые трансляции музыкальных концертов из Московской филармонии. Реализация этого проекта позволит приобщить читателей к лучшим образцам мировой музыкальной культуры и станет настоящим подарком для жителей города.

Специально оборудованные залы оснащены высокопрофессиональной техникой и позволяют сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах слушателей в регионах.

За один раз концерты могут посмотреть 60 человек.

Создание виртуального концертного зала в Альметьевске стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая культура».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2021 год в Татарстане по нацпроекту появятся три дома культуры и два виртуальных концертных зала — в Альметьевске и Набережных Челнах.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.