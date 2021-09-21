За год в РТ по нацпроекту появятся три дома культуры и два виртуальных концертных зала

До конца 2021 года в Татарстане будет построено и отремонтировано еще несколько объектов в рамках национального проекта «Культура». Так, в Кукморском и Мензелинском районах появятся три новых дома культуры, а в Альметьевске и Челнах — по новому виртуальному концертному залу.

Сельские ДК вводятся по региональному проекту «Культурная среда». По нему же до конца года в республике пройдет капитальный ремонт двух казанских музыкальных школ и открытие модельной библиотеки в Бугульминском районе. А к концу следующего завершится строительство центров культурного развития в Зеленодольске и Елабуге.

Также в рамках регионального проекта «Цифровая культура», входящего в нацпроект, до конца года Национальную электронную библиотеку планируется пополнить книжными памятниками до 750 ед. оцифрованных изданий.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.