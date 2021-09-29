В Альметьевске запланирован запуск системы интеллектуального управления транспортом

В Альметьевске в самое ближайшее время начнется эксплуатация системы интеллектуального управления транспортом, которая позволит дополнительно повысить качество обслуживания. Об этом во время прямого эфира в социальной сети Instagram рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«По всем расчетам, это должно дать большой эффект. Результаты мы должны увидеть в течение октября. Сегодня нужно доработать все моменты с АО „АПОПАТ“», — отметил мэр.

Кроме того, Нагуманов ответил на вопросы подписчиков о проблемах с общественным транспортом. По его словам, небольшие затруднения связаны с дорожными работами в городе, а именно — с ремонтом основной автомобильной дороги на промежутке СУ-2 — поселок Нижняя Мактама.

«Мы постоянно контролируем, чтобы ремонт произвести в максимально короткие сроки. В течение текущей недели, максимум на следующей, дорожные работы будут завершены», — заверил глава района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске заработает центр диспетчеризации — важное цифровое решение позволит проводить работу по мониторингу и управлению пассажирскими перевозками.

По словам Нагуманова, проблема общественного транспорта сегодня характерна для всех небольших и средних городов. «Общаясь со многими коллегам по России, мы понимаем, что Альметьевск — один из немногих городов, где до сих пор функционирует крупномерный общественный транспорт, мы не деградировали до уровня „газелек“ и маленьких маршруток», — рассказал он в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.