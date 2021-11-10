В Альметьевске первым в Татарстане откроется большой ледовый каток

Уже в ближайшую субботу, 13 ноября, жители и гости города Альметьевска смогут покататься на катке. Это первый ледовый объект в Татарстане, который будет открыт в предстоящем зимнем сезоне.

Площадь катка составляет 3 тыс. квадратных метров. Подготовка к эксплуатации объекта началась в начале ноября. Специалисты оформили каток новогодней иллюминацией — надо льдом будут светиться снежинки.

В прошлом году каток был открыт уже 4 ноября. «В этом году слишком теплая осень», — прокомментировали нынешнюю «задержку» ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании «Татнефть», которая занимается заливкой льда.

Кататься здесь смогут как взрослые, так и дети. Для входа в зону проката необходимо наличие QR-кода.

Каток будет работать в ежедневном режиме с 10.00 до 22.00.

Пользователи в соцсетях положительно отреагировали на новость: «Это хорошая новость!!!! Но для меня опять проблема. Жена будет просить, требовать, разрешить купить коньки. А я не знаю, как она держится, боюсь за неё, все-таки полтинник. И смех, и грех, как говорится», — написал пользователь Альберт Галиуллин.

Ранее глава Альметьевска Тимур Нагуманов рассказал агентству, что в городе началась подготовка к Новому году.