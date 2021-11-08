Мэр Альметьевска опроверг слухи о возможном назначении на пост главы Минэкономики РТ

Глава Альметьевского района, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов опроверг слухи, появившиеся в ряде СМИ, о его возможном назначении на пост главы Министерства экономики Татарстана. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» он назвал эти домыслы «чьими-то фантазиями».

«Слухи комментировать сложно. На то они и слухи. Тем более это даже не слухи, а скорее фантазии. В обычных событиях жизни надо же видеть тайный смысл. Жизнь так интереснее кажется. На самом деле эти вопросы даже не обсуждались, мне ничего не предлагалось», — пояснил градоначальник.

Тимур Нагуманов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Тимур Нагуманов подчеркнул, что на сегодняшний день большое желание продолжить работу в Альметьевске и развиваться именно в этом направлении. «Буквально год с небольшим назад состоялись муниципальные выборы, на которых мы с коллегами получили поддержку жителей. Сейчас мы реализовываем большие планы по развитию города. Вместе с компанией „Татнефть“ намерены и дальше развивать свой город и район в целом», — подчеркнул глава района.

Уже в этом году в Альметьевске будет завершено строительство детского сада на 140 малышей, в 2022 году — полилингвальной школы для 1224 учеников. Продолжается реконструкция прилегающего здания «Кванториума». Большие планы по благоустройству города, развитию дорожной сети, жилищному строительству.

«Хотим привлечь новых игроков в город, которые будут заниматься строительством современного, более качественного жилья. Работа с застройщиками ведется по совершенно иному принципу: требуем от них формирования комфортной среды и соблюдения всех современных норм и требований. Важно развивать общественный транспорт, в приоритетах цифровизация и приобретение нового подвижного состава. Будем внедрять цифровизацию городского управления для более оперативного и эффективного реагирования на возникающие задачи», — поделился планами собеседник агентства.

Также в Альметьевске уже царит праздничная атмосфера, началась подготовка к Новому году: на площади ДК «Нефтьче» установлена центральная елка, а в ближайшее время заработает каток.