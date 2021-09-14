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Ру Тат
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14 сентября 2021  10:35
Эльза Кузнецова

В Альметьевске перекроют ряд дорог в связи с проведением «Кросса Татарстана 2021»

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18 сентября в Альметьевске пройдет под эгидой ежегодного забега «Кросс Татарстана 2021», который объединит массовый забег «Миля здоровья» и легкоатлетическое соревнование «Альметьевский полумарафон — 2021».

В связи с этим событием будет перекрыт ряд дорог. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Перекрытие дорог планируется в субботу с 9.30 до 18.00 часов по ул. Ленина от кольца пр. Строителей до перекрестка ул. Фахретдина; ул. Марджани будет перекрыта от ул. Ленина до ул. Шевченко. Улица Шевченко будет перекрыта от перекрестка пр. Строителей до перекрестка с ул. Базовая. Для автомобилей будет организовано реверсивное движение по ближней к озеру полосе.

Также будут перекрыты улица Гагарина с двух сторон от ул. Ленина до ул. Белоглазова; ул. Чехова от ул. Ленина до кольца ул. Советской.

Ранее ИА «Татар-инофрм» сообщало, что участниками музыкального полумарафона в Альметьевске станут более 1 тыс. человек.

#альметьевский район #Кросс Татарстана
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