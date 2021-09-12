Участниками музыкального полумарафона в Альметьевске станут более 1 тыс. человек

18 сентября в Альметьевске в шестой раз пройдет традиционный полумарафон, по традиции он будет «музыкальным» — бегунов ждет живое музыкальное сопровождение на всей дистанции. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Традиционно старт собирает более 1 тыс. человек со всей республики и страны. В этом году для участия будут доступны дистанции на 3, 10 и 21,1 километра, а также детский забег. Старт полумарафона будет дан в полдень возле Площади нефтяников.

Беговая трасса с соответствующими перекрытиями пройдет по улицам Ленина, Шевченко, Марджани, Гагарина, Чехова и вновь вернется к Дворцу культуры «Нефтьче» (схема на экране). Один круг составит 10 км, так что полумарафонцам предстоит преодолеть его два раза.

Вдоль трассы будет расположено несколько музыкальных точек поддержки: вокалисты, барабанщики, народные коллективы будут подбадривать бегунов и придавать им сил на дистанции. На финише для спортсменов будет организован большой концерт с участием местных коллективов.

Участники прошлых лет отмечают, что музыкальный формат забега помогает дольше не уставать и улучшать личные результаты.

В пресс-службе отметили, что 18 сентября в Альметьевске пройдет под эгидой ежегодного забега «Кросс Татарстана 2021». Помимо Альметьевского музыкального полумарафона, здесь состоится «Миля Здоровья», которая откроется в 11.00 забегом школьников на дистанцию в 1,6 км.

«Для участия в забеге ребенок самостоятельно или с помощью родителей проходит электронную регистрацию в гугл-форме, указав номер школы, класс и фамилию. Ссылка на регистрацию будет направлена сообщением по телефону в группу класса. Накануне, 17 сентября, каждый зарегистрированный школьник получит у классного руководителя розовый браслет, который является пропуском на старт. Участие добровольное, необходимо наличие медицинской справки», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Вслед за школьниками «Милю Здоровья» пробегут и остальные участники «Кросса Татарстана 2021» — студенты ссузов и вузов, коллективы предприятий и учреждений района. Среди общеобразовательных школ и учреждений организуется конкурс на самую шумную и активную поддержку. Лучшие будут награждены денежными сертификатами.