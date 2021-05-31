В Альметьевске перекроют центральную улицу в Международный день защиты детей

1 июня в Альметьевске отметят Международный день защиты детей. В связи с этим с будет перекрыта часть центральной улицы Ленина. Об этом в прямом эфире рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В этот день, 1 числа, мы планируем перекрытие дороги на улице Ленина — от улицы Джалиля до улицы Тукая — с 13.00 до 16.00. Три часа улица будет отдана в распоряжение детям, а не автомобилям», — отметил Нагуманов.

Глава района уточнил, что праздничные мероприятия пройдут на площадке возле АГНИ, на площади Ленина и за Драмтеатром. «С удовольствием увидимся там с молодежью и детьми», — сказал он.

Праздничная программа «Самый детский день» запланирована на семи площадках. Она начнется в десять утра в Городском парке с концертно-развлекательной программы «Счастливое детство».

С 11 до 15 часов планетарий «Сфера» представит тематическую анимационную программу. В шесть часов вечера зрители увидят праздничный салют из красок «Холи». Также в течение дня можно будет посетить мастер-классы и посмотреть фильмы.

С 13 до 14 часов возле АГНИ в честь торжественного открытия праздника юным альметьевцы увидят праздничное шествие детских коллективов. С 14.00 до 18.00 на площади за Драмтеатром планируется мероприятие «Яркие краски детства!». В программе — выступления коллективов, развлекательно-анимационная программа: мастер-классы, конкурсы, игры.

На улице Гагарина детские творческие коллективы представят концертную программу «Мы запускаем лето!», а на улице Ленина возле дома №41 состоится музыкальная программа «Детский переполох!». На площадке около Дома света также состоится концерт при участии детей под названием «Детство — это мы!».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов 1 июня посетит обновленный детский лагерь «Восток» в Казани.