Награждение героев и открытие лагерей: как встретят день защиты детей в Татарстане

Минниханов посетит обновленный детский лагерь «Восток» в Казани

С завтрашнего дня в Татарстане начнется первая летняя смена в более, чем 40 детских лагерях. Как сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева один из открывшихся лагерей посетит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Кондратьевой, руководитель республики посетит лагерь «Восток», который откроют после капитального ремонта. Он будет посвящен тематике космоса и примет в первую смену 180 детей от 7 до 17 лет. Программа смены будет посвящена с историческими событиями и выдающимися личностями, связанными с космосом.

​​​​​​Фото: архив tatar-inform

«Очень многое в лагере посвящено известным конструкторам и космонавтам, их портреты даже есть на зданиях корпусов», - рассказал замминистра.

Она подчеркнула, что рядом находится целый комплекс лагерей, посвященный космической тематике, которая вызывает у подростков сейчас большой интерес.

Наградят юных героев со всего Татарстана

В Казани пройдет награждение лауреатов проекта «Горячее сердце», где отметят молодых ребят, проявивших героизм в этом году.

«Мы поддерживаем проект “Горячее сердце”, который реализуется по всей России. Благодаря ему, в Татарстане наградят детей, которые отличились в этом году: спасали братьев и сестер, помогали сверстникам, совершали другие геройские постцупки», - сообщила Алла Кондратьева.

Всего завтра в Татарстане наградят восемь человек, еще двух юных татарстанцев будут награждены в Москве. В Казани для героев проведут большую экскурсионную программу, предложат товарищеский матч с молодежным составом ФК «Рубин» и представителями детских организаций. Далее их ждет встреча с министром по делам молодежи РТ Дамиром Фаттаховым и памятные подарки.

Награждение победителей конкурса «Созвездие - Йолдызлык»

Первого июня пройдет награждение лауреатов и победителей республиканского конкурса «Созвездие - Йолдызлык». Около 40 исполнителей получат специальную государственную стипендию. Еще в этот день состоится большой концерт, посвященный дню защиты детей.

«Концерт от «Созвездие - Йолдызлык» планируется провести в здании казанского цирка, здесь же вручат награды победителям фестиваля», - добавила Кондратьева.

​​​​​​Фото: архив tatar-inform

На праздничном концерте в цирке будут представлены лучшие номера фестиваля этого года. Лауреаты и победители «Созвездия-Йолдызлык» в этот вечер покажут публике зажигательные эстрадные номера и композиции. Завершится мероприятие совместным исполнением гимна фестиваля, песней «Дискотека Солнца».

Напомним, большое фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году фестиваль посвящен Году родных языков и народного единства.

Концерт с участием детей-сирот

В Лаишево в честь праздника состоится концерт «Поверь в себя», где все номера будут исполняться детьми-сиротами из Татарстана и ближайших регионов. Об этом сообщила руководитель АНО «Поверь в себя» Айсылу Чижевская.

«Многие дети, которые находятся в детских домах, не могут раскрыться, им необходимо проявить себя. В семье ребенок всегда может себя показать, а сиротам нужно помочь», - отметила она.

По ее словам, она уже проводила два подобных фестиваля в сентябре и ноябре прошлого года. Оба прошли успешно, поэтому движение продолжает развиваться. В этот раз концерт пройдет в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн. Всего в мероприятии очно поучаствуют около 50 детей, а через интернет еще более 100.

Тематика фестиваля — «По сказкам народов мира» в честь Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане, заключила Чижевская.