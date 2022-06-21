В Альметьевске отреставрируют арт-объекты проекта «Сказки о золотых яблоках»

В Альметьевске началась реставрация арт-объектов, созданных в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Как поясняют кураторы проекта, реставрация арт-объектов — это обычная практика, необходимая для сохранения подобных объектов.

К открытию «Индустриального сквера», которое пройдет в Альметьевске 2 июля, впервые проходит реставрация мурала «Теории происхождения нефти» и Солнечного факела, а также настройка лазерной медиа-инсталляции «Нокта» на его территории.

«Теории происхождения нефти» является самой масштабной работой площадью 2 тыс. квадратных метров, которая создана в рамках паблик-арт программы. Проект повествует о традициях, ценностях и эстетике татарского народа, а также о богатой истории Альметьевска и его жителях языком современного искусства.

Данный мурал положил начало тем изменениям, которые привели к идее перевоплощения обычной котельной в «Индустриальный сквер» — уникальное общественное пространство со скейт-парком, местами для отдыха и арт-объектами.

Художник Артем Стефанов принял предложение и приехал в Альметьевск, чтобы отреставрировать полюбившийся горожанам и гостям Нефтеграда арт-объект. Рядом с Артемом трудятся медиа-художник и инженер Виталий Макаров и команда инженеров из Москвы. Они настраивают лазеры под параметры нового скейт-парка и высоте, учитывая установленные консоли освещения сквера и посаженные деревья.

Световая инсталляция под названием «Нокта» демонстрирует на котельной пять сцен, исследующих темы природы, энергии, цифрового искусства и локального визуального кода. Графические изображения сменяются автоматически и воспроизводятся в темное время суток.

Также специалисты реставрируют городскую медиа-инсталляцию «Солнечный факел», созданную московским художником Виктором Поляковым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Индустриальный сквер» Альметьевска украсят газовые трубы и дикорастущие растения.