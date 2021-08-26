Индустриальный парк Альметьевска украсят газовые трубы и дикорастущие растения

В индустриальном парке Альметьевска, который расположится на территории действующей котельной, будут высажены дикорастущие растения, собранные в экспедиции по Альметьевскому району в 2020 году. Еще одним необычным украшением общественного пространства станут газовые трубы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила основатель Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге, куратор арт-программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Еж.

«Именно здесь мы с помощью архитектуры и функциональных объектов осмысляем идею постиндустриального общества, экологии, места природы в современных городах и место человека в современном городе. Здесь будут высажены дикорастущие растения, которые были собраны во время экспедиции в Альметьевском районе. Для изготовления малых архитектурных форм — скамеек, велопарковок, урн, будут задействованы газовые трубы, которые используются в промышленности. На них можно будет сидеть, припарковать велосипед, бросить бумажку в урну», — отметила собеседница агентства.

Ландшафтные композиции будут созданы при участии биолога Эллы Кавериной и ландшафтного инженера Игоря Сафиуллина, которые ездили по окрестностям деревень, откуда и привезли дикие растения для сквера. А команда антропологов собрала старинные истории об этих растениях и связанных с ними волшебных существах и духах.

Заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров рассказал о том, как возникла идея о создании индустриального сквера. По его словам, идею подкинули юные жители, которые катались на скейтах в сквере «Каракуз» и попросили рядом находящееся руководство «Татнефти» построить для них парк, где они могли бы оттачивать свои навыки. В итоге было найдено подходящее место площадью 8 тыс. квадратных метров, которое будет благоустроено к следующему году.

Ягафаров также отметил, что решение о создании индустриального сквера принималось совместно с Санкт-Петербургским профильным институтом.

«Вместо этой промышленной территории в скором времени мы увидим облагороженное современное пространство, предназначенное для всех жителей нашего города и региона. Юные скейтеры здесь могут тренироваться, тем более что скейтбординг и BMX-фристайл уже стали олимпийскими дисциплинами. Поэтому у них есть большие перспективы, а жители нефтяного края получат очередное общественное пространство, которым они могли бы гордиться», — сказал спикер.