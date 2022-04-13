В Альметьевске открыта вакантная должность директора Центра занятости населения

В Альметьевске объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Центра занятости населения. Прием заявок стартовал 12 апреля и будет проходить вплоть до 25 апреля. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«У кандидата должно быть высшее образование, стаж работы — не менее двух лет на руководящей должности. По итогам резюме будут определены финалисты, которые встретятся с руководителем района и членами экспертного совета», — пояснил мэр.

Кроме того, Нагуманов отметил, что Центр занятости в прошлом году пережил серьезную трансформацию: сейчас он называется Центром работы в России, были вложены инвестиции в его развитие. «Теперь это мощный кадровый центр 2.0.», — отметил глава города и призвал активно участвовать в конкурсе.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 86а, каб. 201.

Кадровый голод ощущается и в Зеленодольском районе. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске объявлен открытый конкурс на главного архитектора.