В Альметьевске открыли гуманитарный пункт для пострадавших в Курской области

В Альметьевске начали сбор помощи для жителей Курской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Гуманитарный пункт открыт по адресу: ул. Ленина, 21. Он работает ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера.

В штаб можно принести одежду для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, бутилированную воду, средства гигиены, микроволновые печи, холодильники, генераторы, продукты питания, супы быстрого приготовления, сухпайки и другое. Сегодня на пункт пришли 15 человек.

Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области.

По инициативе главы района Тимура Нагуманова в Альметьевске организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от атаки ВСУ.