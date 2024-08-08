news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 8 августа 2024 17:38

В Альметьевске открыли гуманитарный пункт для пострадавших в Курской области

Скопировать ссылку
В Альметьевске открыли гуманитарный пункт для пострадавших в Курской области

В Альметьевске начали сбор помощи для жителей Курской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Гуманитарный пункт открыт по адресу: ул. Ленина, 21. Он работает ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера.

В штаб можно принести одежду для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, бутилированную воду, средства гигиены, микроволновые печи, холодильники, генераторы, продукты питания, супы быстрого приготовления, сухпайки и другое. Сегодня на пункт пришли 15 человек.

Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области.

По инициативе главы района Тимура Нагуманова в Альметьевске организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от атаки ВСУ.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400