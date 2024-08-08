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В Альметьевске открыли гуманитарный пункт для пострадавших в Курской области
В Альметьевске начали сбор помощи для жителей Курской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Гуманитарный пункт открыт по адресу: ул. Ленина, 21. Он работает ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера.
В штаб можно принести одежду для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, бутилированную воду, средства гигиены, микроволновые печи, холодильники, генераторы, продукты питания, супы быстрого приготовления, сухпайки и другое. Сегодня на пункт пришли 15 человек.
Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области.
По инициативе главы района Тимура Нагуманова в Альметьевске организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от атаки ВСУ.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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